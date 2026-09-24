Regatas y Comunicaciones sumaron rodaje en Saladas

La primera edición de la Copa Ciudad de Saladas quedó en poder de Regatas Corrientes que venció a Comunicaciones de Mercedes 79 a 70. El partido que organizó la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes se jugó en el estadio “Juan Gabriel Noya” de Atlético Saladas.



El encuentro del miércoles sirvió a los dos equipos como parte de la preparación camino a las competencias oficiales. Regatas afrontará la Liga Nacional y la Liga Sudamericana, mientras que Comunicaciones disputará la Liga Argentina.



Luego de un inicio con dominio de Comu, Regatas corrigió la defensa y mejoró el ataque para llevarse el cuarto inicial 27 a 18.



Los cuartos siguientes también fueron para el Fantasma: 46-34 y 61-48.



La formación inicial de Regatas fue con Sebastián Orresta, Iván Gramajo, Francisco Ferraro, Keith Stone y Roberto Acuña. Mientras que Comunicaciones inció el juego con Tobías Franchela, Marcos Panozzo, Tomás Allende, Tomás Nalli y Lautaro Pividori.



Los entrenadores Martín Villagrán e Ignacio Barsanti utilizaron una amplia rotación de los jugadores para que todos puedan sumar rodaje y tomar ritmo de competencia.



En Regatas estuvo ausente Francisco Farabello que se recupera de una distención muscular.



Tras el partido, el presidente de la federación, Marcelo Quagliozzi, hizo entrega del trofeo al equipo vencedor, para culminar así una jornada a puro básquet en la ciudad de Saladas.



Para Regatas fue su tercer cotejo amistoso. Jugó dos partidos contra Oberá Tenis Club donde sumó un triunfo y una derrota, y ahora sumó el triunfo contra Comu que disputó su primer encuentros de preparación.



La agenda de amistosos para Regatas indica que este sábado, desde las 20, recibirá en cancha de San Martín a La Unión de Formosa, mientras que Comunicaciones enfrentará este viernes a La Unión de Colón en Chajarí, Entre Ríos.



Regatas Corrientes debutará en la Liga Nacional el viernes 2 de octubre cuando recibirá a Instituto de Córdoba en cancha de San Martín y luego viajará a Loja, Ecuador, para disputar la Zona B de la Liga Sudamericana del 9 al 11 frente a Nacional de Montevideo, el local Jorge Guzmán y Corinthians de Brasil.



Por su parte, Comunicaciones tiene fecha de presentación en la Liga Argentina para el sábado 17 de octubre cuando será local de El Ceibo de San Francisco, Córdoba.



