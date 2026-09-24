Scaloni probó la primera formación después del Mundial

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo en las prácticas de la albiceleste” por primera vez desde la finalización del Mundial.



El entrenador continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.



La novedad principal fue la presencia tanto de Lautaro Martinez como de Julián Álvarez, que compartieron el frente de ataque en el entrenamiento, de esta manera el correntino José Manuel López (foto) quedó relegado en la consideración del DT.



Otra de las novedades fue el ingreso de Franco Mastantuono en el lado derecho del mediocampo y el de Facundo Medina en el lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol de este jueves.



Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los once elegidos en el entrenamiento de la “Albiceleste” en el predio Lionel Messi, en Ezeiza.



Durante la jornada, el entrenador de la Albiceleste aprovechó para probar a los futbolistas que se sumaron por primera vez a la Selección Mayor, como es el caso de Román Vega, Tomás Palacios o Leonel Flores, que ingresó por Mastantuono.



Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.