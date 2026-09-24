Lautaro Midón va por la doble medalla

El tenista correntino Lautaro Midón se aseguró una medalla en los Juegos Suramericanos 2026 y este viernes intentará instalarse en la final de individuales para sumar un nuevo podio.



Midón (22 años), junto a Juan Manuel La Serna, pasó a la final del torneo de dobles en el Hipódromo Óvalo de Rosario y aseguró una medalla para la delegación argentina.



La dupla albiceleste venció este jueves en semifinales a la pareja peruana conformada por Alexander Merino y Luis Nakamine por 7-5 y 6-2.



Luego de avanzar si jugar en la primera ronda, en cuartos de final, Midón y La Serna vencieron a los chilenos Daniel Núñez y Nicolás Villalón con un doble 6-3.



En la lucha por la medalla de oro, los argentinos enfrentarán este viernes desde las 14.30 aproximadamente a los colombianos Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez que vencieron en la semi a Enzo Kohlman y Enzo Camargo con un doble 6-4.

Semifinal en individuales



Lautaro Midón accedió a la semifinal de individuales y por lo tanto tendrá doble chance para sumar su segunda medalla en los Juegos y engrosar la cosecha argentina.



El correntino superó este jueves en semifinales al brasileño Enzo Camargo por 7-6 (3) y 6-1.



Mientras que en la semifinal 100% argentina de este viernes, prevista para las 11.30, Midón enfrentará a Luciano Ambrogi que eliminó a Francisco Llanes, de Uruguay, por doble 6-4.



Por su parte, La Serna, que viene con la experiencia a cuestas de ser sparring en la Copa Davis, venció con suma contundencia este jueves a Nicolás Villalón, de Chile por doble 6-2. En busca del pase a la final se enfrentará al venezolano John Echeverria, único foráneo en esta instancia del certamen masculino.



Los finalistas accederán directamente a los Panamericanos de Lima 2027, buscando un lugar para el cuadro principal de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.



Los perdedores de las semifinales, tendrán otra chance para llegar a las medallas al jugar por el tercer lugar del podio.



