Argentina busca el oro con un destacado Germán Gómez

Con una gran actuación del correntino Germán Gómez, Argentina derrotó a Perú 3-0, con parciales de 25-18, 25-14 y 31-29, y es finalista de los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario. Este viernes, en la cancha de Newell’s desde las 19, la definición será frente a Chile.



Argentina construyó el triunfo con una gran tarea en bloqueo, vía por la que anotó 17 puntos. En este fundamento se destacó Klaczynski con 5 puntos por esa vía. En tanto, Gómez entró en gran nivel y resultó el máximo anotador de partido con 16 puntos.



La selección albiceleste dominó con facilidad los dos primeros parciales y aunque Perú creció en el tercero, finalmente los dirigidos por Javier Farina pudieron resolver el triunfo 3-0 tras un ace del propio Gómez.



Argentina llega invicta a la final de los Juegos Suramericanos, al igual que Chile, que este jueves venció a Colombia por 3-0 en su semifinal. En el duelo por el 5° y 6° puesto, Paraguay se quedó con la victoria contra Bolivia, también 3-0.