Tres años de suspensión para un jugador que agredió a un árbitro

El Tribunal de Disciplina da de la Liga Correntina de Fútbol determinó una dura sanción para el jugador que agredió a un árbitro en el Torneo Oficial de Primera División B.

El órgano punitivo sancionó con tres años de suspensión para el jugador Gastón Iván González del club Barrio Quilmes por agresión verbal y física al árbitro Javier Raúl Cabrera (foto).

Además, ordenó que se complete el encuentro entre Barrio Quilmes y San Jorge que fue suspendido a los 40 minutos por el ataque al juez.

En los considerandos de la resolución, el Tribunal describió el accionar de González al ser expulsado por recibir la segunda tarjeta amarilla.

El jugador “se dirigió en términos descomedidos y con además airado hacia la persona del árbitro, llegando a impactar una patada en la pierna del árbitro, provocando desórdenes y tumultos en el campo de juego”.

También señala que el accionar de González obligó a la intervención del personal policial y de sus propios compañeros para que no siga la agresión física al árbitro, provocando una situación que impidió la continuidad del encuentro.

Barrio Quilmes y San Jorge se enfrentaron el pasado sábado 12 de septiembre por la octava fecha del Oficial de Primera B.

A los 40 minutos del primer tiempo, Cabrera sancionó un penal a favor de San Jorge que ya ganaba 1 a 0. Esta determinación provocó la agresión de González que derivó en la suspensión del encuentro.

El Tribunal de Disciplina ordenó que se complete el cotejo.