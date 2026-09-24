Franco Colapinto inició la actividad en el GP de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Azerbaiyán, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Se trata de un evento particular, ya que la carrera principal se adelantó para el sábado. Por su lado, el piloto argentino de Alpine llega después de terminar séptimo en Madrid.

Horarios del GP de Azerbaiyán

Jueves 24

Prácticas Libres 1: Franco Colapinto terminó 18°

Prácticas Libres 2: 9 a 10.

Viernes 25

Prácticas Libres 3: 5.30 a 6.30.

Clasificación: 9 a 10.

Sábado 26

Carrera: 8.00

La carrera se adelantó y no será el domingo debido al Día del Recuerdo, que se conmemora cada 27 de septiembre en honor a los caídos en la Guerra Patriótica, que se dio entre Azerbaiyán y Armenia en el 2020.

Cómo es el circuito de Bakú

El circuito callejero de Bakú combina una extensa recta junto al mar con sectores estrechos en el casco antiguo de la ciudad y, al igual que en Mónaco, el mínimo error se paga de manera rápida y severa.

La pista tiene 6,003 kilómetros, 20 curvas y la carrera se completa después de 51 vueltas. Además, se debe destacar que la recta principal favorece los sobrepasos y el rebufo, mientras que los sectores más trabados exigen precisión a los pilotos.