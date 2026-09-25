Juegos Correntinos 2026: se definieron los clasificados de vóley, ciclismo y gimnasia

Las fases provinciales de vóley indoor, ciclismo de pista y gimnasia artística de los Juegos Correntinos 2026 llegaron a su fin. Las competencias reunieron a delegaciones de distintas localidades y definieron a los representantes que avanzaron a la instancia nacional.

Las actividades comenzaron el martes con la llegada de los equipos del interior a la Capital, donde se realizó la cena de bienvenida y el sorteo de las zonas. Las competencias se desarrollaron durante el miércoles en distintos espacios deportivos de la ciudad.

Quiénes clasificaron

En vóley indoor, los equipos de Capital se quedaron con los títulos en las ramas femenina y masculina. Ademñas, el ciclismo de pista definió a tres clasificados para los Juegos Nacionales Evita: Germán Mussio, de Goya; Lázaro Escalante, de Capital; y María Victoria Buzzelatto, también de Goya.

En gimnasia artística, Bella Vista obtuvo la clasificación en el Nivel 1, mientras que Capital avanzó en el Nivel 2.