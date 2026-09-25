Pasó la fecha 12, se convirtieron 36 goles y manda Sportivo

Se disputó una particular la duodécima fecha del torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol. Se convirtieron 36 goles, en cuatro partidos se anotaron 7 o más goles y Sportivo bajó a Cambá Cuá de la primera ubicación.



El promedio de gol por fecha del principal certamen liguista es de 22,5, pero en la 12º se anotaron 36 goles.



Los partidos que elevaron el promedio fueron: Lipton 7 - Talleres 1, Mandiyú 7 - Curupay 0, Yaguareté 3 - Huracán Corrientes 4 y Boca Unidos 4 - Libertad 3.



Además, Empedrado superó como visitante a Mburucuyá 3 a 1.



En el principal encuentro de la fecha, con un gol de Jonathan Parra, Sportivo superó a Cambá Cuá 1 a 0, lo bajó de la primera ubicación y ahora manda en la tabla de posiciones.



En los restantes cotejos de la fecha, Ferroviario le ganó a Sacachispas 1 a 0 y Doctor Montaña superó a Independiente por el mismo marcador.



Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Sportivo 26 puntos, Cambá Cuá 24, Empedrado, Lipton y Mandiyú 22, Ferroviario y Huracán Corrientes 21, Sacachispas e Independiente 20, Boca Unidos 18, Mburucuyá 15, Doctor Montaña 11, Yaguareté y Talleres 8, Curupay 7 y libertad 1.

Empate en la cima



En la divisional B se disputó la novena fecha y los punteros repartieron puntos. Villa Raquel y Quilmes igualaron en 2 tantos y se mantienen en la primer ubicación con 18 puntos.



Por su parte, San Jorge superó a San Marcos 2 a 1 y quedó a un punto de la cima con un partido por completar.



Los restantes resultados fueron: Robinson 2 - Alumni 0, Rivadavia 4 - Peñarol 1 y Alvear 3 - Barrio Quilmes 3.



Las posiciones del Oficial en la Primera B quedaron de esta manera: Villa Raquel y Quilmes 18, San Jorge 17, San Marcos y Robinson 14, Alvear 12, Barrio Quilmes y Almuni 8, Rivadavia 7 y Peñarol 3.



El encuentro entre San Jorge y Barrio Quilmes que se suspendió a los 40 minutos del primer tiempo por agresión al árbitro, se completará este domingo 27 desde las 16 en cancha de Rivadavia.



Al momento de la suspensión, San Jorge tenía un penal a su favor y estaba al frente del marcador 1 a 0.



El jugador de Barrio Quilmes Gastón Iván González agredió al árbitro Javier Raúl Cabrera y se originó un tumulto que impidió la continuidad del encuentro. El jugador recibió tres años de suspensión.