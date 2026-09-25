Lautaro Midón logró la plata en dobles y va por el oro en individuales

El tenista correntino Lautaro Midón le dio a la delegación argentina en los Juegos Suramericanos 2026 dos medallas. Este viernes, se quedó con la presea de plata en dobles y pasó a la final de individuales.



Argentina pisa fuerte en el tenis en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En singles tendrá al menos 3 medallas: este sábado Midón y Juan Manuel La Serna jugarán la final masculina, mientras que Jazmín Ortenzi se medirá contra Dana Guzmán (PER). Además, Luciano Ambrogi vs. John Echeverría (VEN) y Luciana Moyano vs. Sachia Vickery (GUY) irán por el bronce.



El viernes comenzó con una gran sonrisa para Midón (22 años) en el Hipódromo Óvalo de Rosario al superar al también argentino Luciano Ambrogi por 6-3 y 7-6 (9-7) después de 2 horas y 5 minutos de juego para meterse en la final.



Luego de un gran primer set, Midón tomó una ventaja de 4 a 1 en el segundo. Sin embargo, su rival reaccionó y forzó el tie break. Al correntino le costó cerrar partido pero lo pudo concretar en su cuarto punto de partido.



Con esta victoria, Midón se aseguró una medalla y este sábado buscará el oro frente a Juan Manuel La Serna que derrotó en la otra semifinal al colombiano John Echeverría por 6-2 y 6-1.



La gran final del tenis masculino en los Suramericanos 2026 para las 10.30 en el court 5 del Hipódromo Óvalo.



En la final de dobles, disputada en la tarde de viernes, Midón junto a La Serna perdieron en el súper tie-break frente a la dupla colombiana compuesta por Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez.



Los argentinos se llevaron el primer set 6-2, los colombiano se quedaron con el segundo 7-6 (13-11) y en el desempate, con el súper tie-break, Gómez y Rodríguez se impusieron 10 a 7.