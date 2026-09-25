Germán Gómez se destacó en el subcampeonato de Argentina

La buena producción ofensiva del correntino Germán Gómez no impidió la derrota de Argentina frente a Chile en la final del vóley masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La definición del torneo se dio en un colmado estadio de Newell’s de Rosario donde Chile hizo pesar la jerarquía de su plantel para imponerse 25 a 20, 22-25, 25-20 y 25-20. El correntino Gómez, capitán del elenco albiceleste, fue el goleador del local con 27 puntos.

Gómez tomó parte la pasada semana del Sudamericano en Brasil donde Argentina perdió la final frente al elenco local. De inmediato viajó hasta Rosario para sumarse al equipo albiceleste y coronar la campaña con la medalla de plata.

Chile llegó a Rosario con la misma formación que estuvo en Río de Janeiro logró el bicampeonato en los Suramericanos. Los “Guerreros Rojos” también habían logrado la medalla de oro en Asunción 2022 cuando superaron a Colombia en la final.

Argentina pudo recuperarse de un comienzo adverso y llevarse el segundo set con buenos aportes de Germán Gómez, que terminó siendo el máximo anotador, con 27 puntos. Pero el conjunto trasandino no dejó que prospere la remontada albiceleste y volvió a imponer condiciones en el tercer y cuarto set para llevarse la victoria.

En su camino hacia la definición, Argentina llegó invicta después de hilvanar tres triunfos consecutivos en sets corridos ante Bolivia, Colombia y Perú.