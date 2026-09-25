Regatas recibe a La Unión en el cierre de sus amistosos

En el cierre de sus partidos amistosos de cara al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol, Regatas Corrientes recibirá este sábado a La Unión de Formosa. El encuentro se disputará este sábado, desde las 20, en el estadio Raúl Argentino Ortíz del Club San Martín.



En el encuentro estará en disputa la Copa Aniversario de la entidad del parque Mitre que este domingo cumplirá 103 años de vida.



Las entradas para el compromiso se venderán en puerta con un valor de $5.000 y solo habrá ingresos generales, sin distinción de popular o platea.



Regatas viene de enfrentarse a Oberá Tenis Club el pasado fin de semana con una victoria en el interior misionero 82-88 y luego una derrota en Posadas 91-85. Además, en la noche del miércoles venció a Comunicaciones 78-70 en la Copa Ciudad de Saladas.



En el equipo que dirige Martín Villagrán está en duda la presencia de Francisco Farabello que se está recuperando de una distensión muscular.



Por su parte, los formoseños vienen de disputar tres amistosos en Buenos Aires. En el primero cayeron frente a Ferro 91-74. Luego se recuperaron contra Lanús ganando 76-70, y finalmente cayó con San Lorenzo 97-76.



Con el encuentro de este sábado, Regatas cerrará su serie de amistosos y preparará su debut en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional que se concretará el viernes 2 de octubre cuando recibirá a Instituto de Córdoba.



Luego, el Fantasma viajará Loja, Ecuador, para disputar la Zona B de la Liga Sudamericana del 9 al 11 de octubre. Los rivales serán el local Jorge Guzmán, Nacional de Montevideo y Corinthians de Brasil.

Juega Comunicaciones



Comunicaciones, que viene de perder frente a Regatas el pasado miércoles en Saladas, volverá a salir a la cancha este sábado. Desde las 20.30, enfrentará a La Unión de Colón en el estadio de Santa Rosa de Chajarí, por la Copa “Ciudad de Amigos”.



El objetivo para el equipo mercedeño que se prepara para la Liga Argentina será continuar sumando minutos, mejorar aspectos del juego y darle continuidad a una preparación que tiene como principal meta llegar de la mejor manera al comienzo de la competencia oficial.