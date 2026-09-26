Estudiantes se mide con Rosario en un choque especial

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16:00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero para definir al campeón de la Supercopa Internacional 2026.



El encuentro medirá al “Pincha”, ganador del Trofeo de Campeones 2025, contra el “Canalla”, líder de la tabla anual de dicha temporada y el vencedor sumará un nuevo título oficial que le dará la clasificación a la nueva Recopa de Campeones.



El choque llega precedido por un marcado clima de rivalidad, ya que la pica se encendió en 2025 cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplaudir a Central tras ser premiado como campeón de la Liga, hecho que derivó en la suspensión por seis meses del presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón.



Postergando disputas previas como la eliminación al Canalla en el Clausura 2025 y el reciente 3-0 en la Copa Argentina 2026, el referente auriazul Marco Rubén encendió la previa afirmando que aquello “dolió mucho” y que buscarán la victoria “por orgullo propio”.



En lo deportivo, el equipo dirigido por Alexander “Cacique” Medina arribó a Santiago del Estero con una delegación de 30 futbolistas.



Aunque compite en la Copa Argentina y en semifinales de la Libertadores ante Flamengo, el León no contará con Joaquín Correa ni Tiago Palacios por baja, aunque sumó a Tomás Palacios tras entrenar con la Selección Argentina.



Por su parte, el conjunto conducido por Jorge Almirón marcha segundo en la Zona B del Clausura tras dos triunfos consecutivos.



No obstante, presentará bajas sensibles: Alan Rodríguez por lesión, sumadas a las ausencias de Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, citados a las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.



El certamen, creado por la AFA en 2022, se resolverá a partido único en sede neutral; en caso de paridad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, en su caso, definición por penales.