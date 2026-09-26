Huracán Corrientes recibe a Hurácán de Goya y Mandiyú se presenta en Bella Vista

La quinta fecha, segunda de las revanchas y penúltima de la etapa de grupos, del Torneo Regional Federal Amateur que se jugará este domingo se presenta como determinante para el futuro de varios equipos.
Por la Zona 5 de la Región Litoral Norte, Huracán Corrientes recibirá a su homónimo de Goya con la obligación de ganar para mantener chances de clasificar.
En tanto que Mandiyú visitará a Sportivo Unión de Bella Vista en la búsqueda de un resultado que le permita asegurarse el pasaje a la próxima fase.
En este grupo manda Huracán de Goya con 10 puntos, segundo está Mandiyú con 7, tercero aparece Huracán Corrientes con 4 y cierra las posición Sportivo Unión con 1.
Por la Zona 6, Lipton visitará a Sportivo Surubí con la necesidad de sumar tres puntos pensando en la clasificación. El conjunto Azul empató los cuatro partidos que disputó hasta el momento.
El puntero, Sportivo Santa Lucía buscará abrochar su clasificación cuando visite a San Lorenzo de Monte Caseros.
Las posiciones en este grupo están de esta manera: Sportivo Santa Lucía 10 puntos, San Lorenzo de Monte Caseros 5, Lipton 4 y Srpotivo Surubí 1.
Programación
Los partidos que se jugarán este domingo en los grupos de la Región Litoral Norte donde hay equipos correntinos son:
16.00 Huracán Corrientes vs. Huracán de Goya (Jorge Miño).
16.30 Unión de Bella Vista vs. Mandiyú (Anahí Chaves).
16.00 Sportivo Surubí de Goya vs. Lipton (Sofía Canteros), en cancha de Benjamín Matienzo.
16.00 San Lorenzo de Monte Caseros vs. Sportivo Santa Lucía (Gerardo Martínez Sandoval).