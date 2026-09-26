Córdoba y Regatas se mantienen como punteros en el Oficial

El torneo Oficial de Primera División A en la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) vivió su sexta fecha y se mantiene con dos punteros e invictos: Córdoba y Regatas. San Martín logró un triunfo clave y se prende en la lucha por estar entre los cuatro mejores.



Córdoba superó a Alvear 70 a 60. La producción del segundo cuarto (21-12) fue determinante para el encuentro. Mauro Gauna con 21 puntos y Alejandro Brito con 10 fueron los goleadores en el equipo rojo, mientras que Matías Núñez con 15 puntos y Ariel Romero con 11 lo fueron en el blanquiceleste.



Por su parte, Regatas reacción en el segundo tiempo y venció a Juventus 60 a 48. El granate estuvo al frente del marcador 26 a 18 cuando finalizó el segundo cuarto. En tanto que el fantasma se llevó el tercer segmento 27 a 11 y se encaminó la triunfo.



Exequiel Lezcano con 16 puntos y Viktor Bender con 13 resultaron los principales goleadores de Regatas, mientras que en Juventus se destacaron los experimentados Sergio Zacarías (9) y Néstor Serantes (8).



Con 26 puntos de Dante Saettone, San Martín venció a Colón 73 a 65 en un duelo directo en la lucha por quedar entre los cuatro primeros. En Colón, el goleador resultó Luciano Lemos con 16 puntos.



Sportivo se adueñó del tercer puesto en soledad gracias a su victoria sobre Hércules 67 a 35. Alexis Ortíz con 12 puntos y Renzo Barrios con 13, fueron los principales goleadores en el vencedor y perdedor, respectivamente.



La labor de Pablo Brocal, que terminó con 22 puntos, fue clave para el triunfo de El Tala sobre Pingüinos 87 a 82 y lo bajó de la tercera ubicación. En el equipo de la banda negra, se destacó Lucas Estigarribia, también con 22 tantos.



El último cuarto, donde se impuso 26 a 18, fue determinante para la victoria de El Tala.



En el duelo de colistas, Don Bosco venció a Malvinas 1536 Viviendas 80 a 73 para tener su primer festejo en el certamen. Julián Barboza con 22 puntos se destacó en el conjunto colegial, mientras que Facundo Gómez con 21 lo hizo en el equipo de “las mil”.

Así se ubican



Cumplidas seis fechas, más del 50% de la etapa de grupo, las posiciones en el Torneo Oficial que organiza la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) quedaron de esta manera: Córdoba y Regatas 12 puntos, Sportivo 11, Pingüinos y San Martín 10, Colón 9, El Tala, Hércules y Juventus 8, Alvear y Don Bosco 7 y Malvinas 1536 Viviendas 6.

Lo que viene



La séptima fecha contempla estos encuentros: Regatas vs. San Martín, El Tala vs. Alvear, Pingüinos vs. Juventus, Hércules vs. Córdoba, Don Bosco vs. Sportivo y Colón vs. 1536 Viviendas.