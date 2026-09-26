Traverso largará en la primera fila

La novena fecha de la Fórmula 3 Metropolitana tendrá un domingo con dos finales en el autódromo de Rosario.



El esquinense Benjamín Traverso tuvo un gran sábado, dominó una de la series, y largará en la primera fila la primera final prevista para las 10.55. La segunda se largará a las 14.03 y la grilla se ordenará de acuerdo a la carrera inicial.



Con dos series disputadas y entretenidas, se cerró la actividad del sábado en el Juan Manuel Fangio de Rosario.



Cristian Galeano ratificó su gran funcionamiento y se quedó con el primer parcial, aunque no la tuvo sencilla el piloto de la Scudería Ramini, mientras que Benjamín Traverso del Satorra Competición dominó la segunda.



Tras ceder la vanguardia en el arranque, en el segundo giro, Galeano recuperó la posición de privilegio y se encaminó hacia un contundente triunfo, superando a Naza López (Dital Fórmula) y Sebastián Caram (Castro Racing), quienes completaron el podio de la serie.



La segunda batería resultó muy disputada. Karim Fara y Stéfano Polini (Satorra Competición) tuvieron una gran largada y tomaron la vanguardia, pero antes de completar los primeros giros perdieron terreno.



Fue entonces cuando Traverso (Satorra Competición) recuperó el liderazgo y logró contener los embates de Agustín Fulini (MAF Racing) para quedarse con el triunfo.



Traverso fue además quien marcó el parcial más veloz, mientras que Fulini terminó segundo.