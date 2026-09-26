Corrientes aportó seis medallas a la delegación argentina

La XIII de los Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026 concluyó este sábado con Brasil marcando el rumbo (312 en total y 122 de oro) y Argentina (293-81) subiendo al segundo lugar y relegando al tercer puesto a Colombia (192-69).



Corrientes aportó seis medallas a la delegación albiceleste: 1 de oro, 4 de plata y 1 de bronce.



El destacado de los representantes correntinos fue Lautaro Midón que subió dos veces al podio. Ganó el oro en el tenis individual y la plata en el dobles junto al catamarqueño Juan Manuel La Serna.



Los seleccionados de vóley de la Argentina se quedaron con el segundo puesto y Corrientes estuvo presente tanto en mujeres como en varones.



Victoria Caballero formó parte del equipo femenino argentino que se quedó con la medalla de plata, mientras que Germán Gómez fue el capitán y goleador del seleccionado masculino que también logró el subcampeonato.



El taekwondo también contó con presencia correntina y con una medalla de plata. Ignacio Espínola Serial fue subcampeón en la categoría hasta 58 kg.



La primera medalla correntina en los Juegos llegó con la equitación. Leonardo Godoy integró el equipo argentino que consiguió la medalla de bronce en el adiestramiento Ecuestre.



En Santa Fe también compitieron el atleta Carlos Layoy, la remera Agostina Manzotti y el pesista Domingo Meza.