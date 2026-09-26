Curne ganó en Tucumán y mantuvo la plaza para el NEA

Curne se impuso en su cruce de la Reválida del Torneo del Interior de rugby y mantuvo la plaza en la categoría superior para le NEA.



En Tucuman, el equipo chaqueño venció a Natación y Gimnasia 37 a 31 y conservó el lugar en el Torneo del Interior A.



Natación y Gimnasia, campeón del Interior B, necesitba el triunfo para subir de categoría, sin embargo el elenco chaqueño tuvo un gran arranque.



Los universitarios se adelantaron 17 a 0 en los primeros 20 minutos de juego y desde allí controló el partido.



En los minutos finales, Curne aprovechó que el rival sufrió un par de amonestaciones, estiró la ventaja y esperó el final con relativa tranquilidad.



De esta forma, el NEA volverá a tener en el 2027 un lugar en el Torneo del Interior A. Esa plaza será ocupada por el campeón del Regional NEA 2026.



El equipo chaqueño tuvo un año de transición. No lo acompañaron los resultados en la fase de grupos y debió disputar la última instancia de la Reválida para conservar la plaza del NEA en el Torneo del Interior A.