Regatas cerró su serie de amistosos con una victoria sobre La Unión

Regatas Corrientes cerró su preparación de cara a la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 con un triunfo sobre La Unión de Formosa 80 a 69. Los parciales fueron 25-29, 45-33 y 65-50.



Fausto Ruesga con 21 puntos y Keith Stone con 15 fueron los principales goleadores en el equipo correntino. Mientras que en el elenco formoseño se destacaron Brandon Beavers con 18 tantos y Alexis Elsener con 12.



La victoria de este sábado en cancha de San Martín le permitió al Fantasma quedarse con la Copa Aniversario que estuvo en juego por los 103 años de vida que cumplirá Regatas este domingo.



El partido entre Regatas y La Unión comenzó con mucha intensidad, un alto goleo y dominio formoseño gracias a la buena efectividad con los tiros de tres puntos. Regatas contestó con los puntos de Iván Gramajo (8) y Exequiel Lezcano (5) para descontar y quedar a tiro del empate.



El trámite del cotejo cambió desde el segundo segmento. Regatas ajustó la defensa, le bajó el goleó al rival, y en el ataque encontró en Stone, primero, y en Ruesga, después, la forma de llegar al con desde diferentes posiciones.



En el tercer cuarto se acentuó el dominio de Regatas que le sumó los puntos de José Montero para llegar a tener una ventaja de 20 puntos.



El último cuarto sirvió para darle minutos a varios jugadores con un ganador que se definió anticipadamente.



Martín Villagrán y Guillermo Narvarte, entrenadores de Regatas y La Unión respectivamente, utilizaron una amplia rotación de jugadores buscando aceitar el funcionamiento de sus equipos.



El punto negativo para el Fantasma, donde no estuvo por lesión Francisco Farabello, fue el número elevado de pérdidas ante la presión defensiva del rival.



El triunfo en cancha de San Martín le permitió a Regatas concluir su serie de amistosos con un saldo positivo de tres victorias (Oberá TC, Comunicaciones y La Unión) y una derrota (Oberá TC).



Ahora llegará el debut en la Liga Nacional que está previsto para el viernes 2 de octubre cuando recibirá a Instituto de Córdoba.

Agenda Fantasma

Regatas Corrientes concluyó sus partidos amistosos de preparación y se encamina a un inicio de temporada movido.



El viernes 2 de octubre recibirá a Instituto de Córdoba en su primera presentación en la Liga Nacional de Básquetbol 2026/27.



Luego de los cambios introducidos por la Asociación de Clubes en el fixture del certamen argentino, el itinerario Fantasma indica que viajará a Loja, Ecuador, para disputar el Grupo B de la Liga Sudamericana.



El viernes 9 enfrentará a Nacional de Montevideo, al día siguiente su rival será el local Jorge Guzmán y el domingo 11 enfrentará a Corinthians de Brasil.



El 18 volverá a la Liga Nacional, para recibir a Ciclista Olímpico.