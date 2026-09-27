Sportivo defiende la primera ubicación frente a Yaguareté

Con la disputa de seis partidos y con nuevo horario por las altas temperaturas, se pondrá en marcha este domingo la 13º fecha del Torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol. El único puntero, Sportivo, enfrentará a Yaguareté, mientras que su escolta, Cambá Cuá, tendrá como rival a Sacachispas.



Además, Empedrado, que jugará frente a Boca Unidos y Ferroviario, que lo hará contra Libertad, intentarán seguir cerca de los primeros lugares.



En tanto que con la intención de salir de los últimos lugares, se medirán Curupay - Doctor Montaña y Talleres - Mburucuyá.



La fecha se completará el miércoles 30 con la disputa de dos encuentros.



El programa de partidos es el siguiente:



Domingo 27



Cancha de Sportivo: 16.30 Sportivo vs. Yaguareté y 18.30 Empedrado vs. Boca Unidos.



Cancha de Lipton: 16.30 Curupay vs. Doctor Montaña y 18.30 Sacachispas vs. Cambá Cuá.



Cancha de Libertad: 16.30 Libertad vs. Ferroviario y 18.30 Talleres vs. Mburucuyá.



Miércoles 30



Cancha de Sportivo: 15.00 Independiente vs. Lipton.



Cancha de Huracán: 15.00 Huracán vs. Mandiyú.

Ascenso



La Primera B solamente tendrá acción este domingo cuando se complete el cotejo entre Barrio Quilmes y San Jorge en cancha de Rivadavia desde las 16.30. El partido se suspendió a los 40 minutos del PT cuando ganaba San Jorge 1 a 0 y fue agredido el árbitro.

Femenino



Este domingo desde las 16.30, en cancha de Boca Unidos, el local y Empedrado jugarán la final del torneo Femenino capitalino.



