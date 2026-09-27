La argentina Ailín Pérez sumó su séptima victoria consecutiva y apunta al título de la UFC

La pelea en el UFC Apex de Las Vegas terminó con Ailín Pérez como ganadora frente a Norma Dumont, en un cruce que enfrentaba a dos nombres destacados del peso gallo femenino. Los tres jueces coincidieron con tarjetas de 29-28 para la representante nacional.

La clave del comienzo estuvo en la lucha. La argentina consiguió un derribo durante el primer asalto y sumó tiempo de control, una diferencia que terminó siendo importante en una pelea muy pareja. En el segundo, la brasileña corrigió su defensa y evitó volver a quedar en el piso.

Con ese ajuste, Dumont logró llevar el combate al intercambio de golpes y emparejó el trámite. El tercer round mantuvo la incertidumbre: hubo ataques de ambos lados, aunque ninguna consiguió provocar un daño determinante antes del cierre.

En el tramo final, Pérez intentó asegurar el resultado contra la reja y buscó otro derribo para inclinar definitivamente la pelea. Su rival resistió hasta la campana y obligó a esperar la resolución de los jueces.

La previa había estado marcada por una rivalidad que se intensificó durante los últimos años. Además, el duelo tenía un peso especial para el ranking: Dumont ocupaba el cuarto lugar y Pérez aparecía quinta, por lo que una victoria podía alterar el panorama de la división.

Después del anuncio, la brasileña mostró su disconformidad con el fallo y volvieron a registrarse momentos de tensión entre ambas. Del otro lado, la argentina celebró un triunfo que le permitió llevar su récord profesional a 14-2.

Ahora, Pérez acumula siete victorias consecutivas en UFC y se mantiene entre las principales figuras de la división. El próximo objetivo queda claro: esperar el siguiente movimiento de la organización y buscar una oportunidad por el cinturón.

TyC Sports