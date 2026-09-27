Ignacio Vilas terminó cuarto en Rosario y luchará por la Copa de Plata

Cerró la etapa regular que el TC Pista Mouras sobre los 4,400 kms. del autódromo de la ciudad de Rosario, el goyano Ignacio Vilas fue cuarto en al final y luchará por la Copa de Plata en lo que resta de la temporada.

Lo mejor de Vilas se dio en la única serie del domingo. La lluvia caída minutos antes de la largada en el autódromo Juan Manuel Fangio obligó a que varios pilotos decidan cambiar de cubiertas. Vilas optó las lisas, debió largar desde la última ubicación y remontó hasta la cuarta posición.

El joven Bautista Roqueta, con la Dodge del equipo Canning Motorsport se llevó la 9na.fecha y última competencia de la etapa regular que se corrió este domingo.

El bonaerense, de 18 años, supo contener al piloto Iñaki Arrías que trató de superarlo, básicamente en las últimas vueltas para finalmente conseguir su primer triunfo en la categoría.

Para Arrías, que llegó en el segundo lugar, con el Ford del Candela Competición, le quedó el merecido consuelo de haber ganado la etapa regular y arrancar la definición del campeonato como líder y con los puntos que otorga el reglamento de la categoría.

Tercero llegó, también con Ford, Dante Rubiera Heinze , que fue un gran animador todo el fin de semana, cuarto, Ignacio Vilas, con el Dodge del equipo Galarza Racing y quinto, Ignacio Lovich, con Dodge, que había llegado en la punta del certamen.

La próxima competencia de la categoría será el 18 de octubre en un circuito a designar. Será la primera fecha de la Copa de Plata, el mini torneo entre los mejores 12 clasificados para definir al campeòn.