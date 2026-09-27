Traverso tuvo un gran fin de semana en Rosario

La novena fecha de la Fórmula 3 Metropolitana pasó por Rosario con un saldo positivo para Benjamín Traverso. Ganó la primera final y quedó como escolta en la segunda para prenderse de lleno en la lucha por el campeonato.

"Siempre tuvimos el potencial para pelear arriba. Sufrimos de la irregularidad en la primera parte del año que nos privaron de luchar en los tres primeros puestos, pero ahora estamos más que prendidos en la lucha por el campeonato", afirmó Traverso.

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario mostró este domingo dos buenas carreras de los autos monoplazas. Traverso fue el gran protagonista al sumar buenos puntos para la Copa de Oro de la temporada.

La primera final de la Copa de Oro tuvo todos los condimentos. Desde lo climático, porque la competencia se desarrolló con clima incierto pero finalmente con la pista seca en su totalidad, hasta lo deportivo, con una lucha por la punta que tuvo varios protagonistas.

La vanguardia cambió de manos en distintos momentos, pero finalmente fue Traverso quien logró aferrarse a la primera posición y encaminarse hacia la victoria, la segunda de la temporada con el auto del Satorra Competición.

El segundo lugar también estuvo en incertidumbre hasta la caída de la bandera a cuadros. Cristian Galeano (Scudería Ramini), que había perdido terreno en la largada, logró recuperarse y quedarse con el segundo puesto, mientras que Agustín Fulini (MAF Racing) completó el terceto de punta.

La segunda final del domingo fue para Galeano, escoltado por Traverso que intentó hasta el final pasar al primer puesto pero no tuvo el espacio necesario para concretarlo. Malek El Bacha (Satorra Competición) completó el podio.