Mandiyú triunfó y clasificó

Cuando resta una fecha para concluir la etapa de grupos, Huracán de Goya y Mandiyú se aseguraron un lugar en la próxima fase del Torneo Regional Federal Amateur.

El equipo goyano empató en su visita a Huracán Corrientes 2 a 2 y se mantiene como puntero de la Zona 5 de la Región Litoral Norte, mientras que Mandiyú superó como visitante a Sportivo Unión de Goya 2 a 0. Así, Huracán de Goya quedó con 11 puntos, Mandiyú tiene 10, Huracán Corrientes suma 5 y Sportivo Unión sigue con 1.

Con los goles en el segundo tiempo de Alejandro Toledo y Lautaro Pérez, Mandiyú le ganó a Sportivo Unión de Bella Vista 2 a 0, abrochó su clasificación a la próxima fase y ahora buscará el primer lugar del grupo.

En la capital correntina, los "huracanes" empataron. El club de Goya festejó el resultado que le dio la clasificación, mientras que la entidad capitalina ahora luchará por ser el mejor tercero para avanzar en el certamen.

Azael Acuña y Lucas Brozzoni marcaron los goles de Huracán Corrientes, mientras que Lautaro Medina y Zarantonelli lo hicieron para Huracán de Goya.

En la última fecha del grupo, Mandiyú será local de Huracán de Goya y Huracán Corrientes y Sportivo Unión recibirá a Huracán Corrientes.