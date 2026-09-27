Lipton goleó en Goya y escaló al segundo puesto

En Goya, Lipton consiguió su primera victoria de la temporada y escaló al segundo lugar de la Zona 6 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Lipton superó a Sportivo Surubí 4 a 1 en cancha de Benjamín Matienzo en el marco de la quinta fecha, segunda de las revanchas. El conjunto azul llegó invicto a este encuentro, pero sin victorias.

En tanto que Sportivo Santa Lucía también ganó como visitante, superó a San Lorenzo de Monte Caseros 3 a 1, se aseguró el primer lugar del grupo y clasificó de manera anticipada a la próxima fase.

Con estos marcadores, Sportivo Santa Lucía llegó a los 13 puntos, Lipton ahora es el escolta con 7 unidades y San Lorenzo quedó con 5. Por su parte, Sportivo Surubí sigue con 1 y ya no tiene posibilidades de clasificar.

En la próxima fecha (6ta. y última de esta instancia), Lipton recibirá a Sportivo Santa Lucía y Sportivo Surubí será local de San Lorenzo de Monte Caseros.