Gran reacción de Boca para eliminar a Racing

En otra noche inolvidable, Boca Juniors dio vuelta el marcador con Racing Club y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina. El Xeneize no había jugado una buena primera parte y estuvo en desventaja a partir de dos golazos, pero con una gran actuació del atacante Enner Valencia, con tres tantos, puso el 3-2 en los minutos finales del encuentro que se jugó en Rosario.

En un partido disputado en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario Central, la “Academia” había arrancado en ventaja con tantos del volante Gastón Lodico (gol olímpico) y el delantero Adrián “Maravilla” Martínez, a los 19 del primero y dos del segundo tiempo, mientras que Valencia anotó a los 27, 34 y 50 minutos de la segunda parte.

En un nuevo partido inolvidable en la historia del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, Boca se quedó con el pase a la semifinal de la Copa Argentina, instancia en la que lo espera Banfield, por un lugar en la final.

La primera llegada del partido fue de Racing, cuando apenas iban 10 segundos de partido, con un remate potente del volante Ulises Ortegoza que fue contenido fácilmente por el arquero rival.

La “Academia” abrió el marcador a los 19 minutos de la primera parte, con un córner olímpico del mediocampista Gastón Lodico, que superó al arquero Leandro Brey y se cerró contra su segundo palo, para convertirse en el 1-0.

En 33 minutos, Lodico cruzó un centro preciso al segundo poste para la definición de primera del defensor Gonzalo Escudero, que llegó tarde y definió incómodo, por lo que su tiro se fue ancho.

Boca tuvo su primer acercamiento de riesgo a los 37 minutos de la primera parte, cuando el picante extremo Leonel Flores recibió por derecha, se cerró para la pierna zurda y definió con mucho efecto, generando una atajada excelente del guardameta Facundo Cambeses sobre su palo derecho.

En un segundo tiempo en el que Racing había arrancado avisando a través de un buen remate de Tomás Conechny, el equipo de Juan Pablo Vojvoda puso el 2-0 en el segundo minuto, con una volea potente de Adrián “Maravilla” Martínez dentro del área.

A los 15 minutos, un buen centro desde la izquierda del carrilero Ignacio Rodríguez le llegaba a “Maravilla”, que apareció libre pero no se acomodó bien y terminó metiendo un frentazo defectuoso, desviado por el palo izquierdo de Brey.

Cuatro minutos después, el volante Leandro Paredes jugó una pared con Enner Valencia y se metió al área, desde donde sacó un derechazo bajo al primer palo, detenido por Cambeses.

A los 13 minutos, un centro rasante de Villa hubiera generado mucho peligro en caso de cruzar el área y llegar a los pies de Flores, aunque el arquero surgido en las inferiores de Banfield supo dar un paso adelante y cortar la trayectoria de la pelota.

En 27 minutos, un córner al segundo palo habilitó la aparición del atacante Enner Valencia, que llegó libre de marca y puso un frentazo goleador que significó el descuento.

Cuando iban 34 minutos y Boca no paraba de empujar, un centro de Villa al área chica le llegó a la cabeza a Valencia, que esta vez definió al primer palo, desde el área chica, e igualó el partido.

En el quinto minuto de descuento, un centro desde la derecha buscó el cabezazo de Valencia, al igual que en toda la segunda parte: el ecuatoriano se elevó entre dos rivales y volvió a ganar de cabeza, metiendo la pelota por el poste derecho de Cambeses para sentenciar una tarde-noche histórica.