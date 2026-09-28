Corrientes tendrá dos representantes en la final federal de equitación

Las amazonas correntinas Martina Zampa y Azul María Luque clasificaron a la final del XXIX Concurso Federal de Saltos Hípicos, organizado por la Federación Ecuestre Argentina, que se disputará los días 16, 17 y 18 de octubre en Córdoba.

Martina Zampa, de 11 años, se consagró campeona de su categoría junto a su yegua Sultana, luego de completar sin faltas el recorrido de 60 centímetros en la pista principal del Club Hípico Santa Catalina.

La joven practica equitación desde los 5 años y actualmente integra la Blue Equestrian School, dirigida por Azul Luque.

Por su parte, Azul María Luque logró una doble consagración en las categorías de 1,20 y 1,30 metros, junto a su caballo Roi Balou, durante el campeonato del Club Hípico Santa Catalina y el Torneo Zonal clasificatorio.

Ambas amazonas encabezaron la tabla de posiciones luego de sumar los puntos obtenidos en las tres fechas del clasificatorio de la Zona Litoral Norte, disputadas en Concordia, Posadas y Corrientes.

De esta manera, Martina Zampa con Sultana y Azul Luque junto a Roi Balou viajarán a Córdoba para representar a Corrientes en la instancia nacional, junto a otros jinetes del Club Hípico Santa Catalina.