Norris le pidió disculpas a Colapinto tras sus dichos por el accidente en Azerbaiyán

Lando Norris se disculpó públicamente con Franco Colapinto, luego de sus duras críticas por lo sucedido en el Gran Premio de Azerbaiyán. El argentino cometió un grave error y el piloto de McLaren fue durísimo con él.

Qué le pasó a Franco Colapinto en Azerbaiyán

Colapinto se tiró con todo en el reinicio de la vuelta 36, eligió el carril interno, que no era la línea de carrera habitual, juzgó mal el espacio, el tiempo y la capacidad de los frenos y los neumáticos. El resultado fue que dejó fuera de la carrera a su compañero en Alpine, Pierre Gasly y al campeón reinante de la Fórmula 1.

Al respecto, Franco declaró que fue "simplemente un gran error" y explicó: "Bloqueé completamente con los neumáticos y los frenos fríos y quedé completamente fuera de control. Así que, sí, no hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre, por supuesto, a toda la fábrica". Y agregó: "También le pido disculpas a Lando. También a él, no solamente a Pierre. Pero sí, nuevamente, les pido disculpas a todos, por supuesto, es un gran error".

Qué dijo Norris sobre Colapinto cuando terminó la carrera

"Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas", protestó Norris.

"Es una imprudencia por parte de la gente. Cuesta mucho dinero, todas mis piezas (nuevas del coche) ahora están en la basura. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", sentenció.

"En la Fórmula 1 queremos competir contra los mejores pilotos del mundo y, cuando pasan cosas así, es porque no deberías estar ahí", reprochó Norris, al tiempo que pidió una carrera de castigo para su colega nacido en Pilar, Buenos Aires hace 23 años.

Norris se disculpó por sus dichos sobre Colapinto

Una vez bajadas las revoluciones, Nando Norris decidió expresarse públicamente sobre sus dichos sobre Colapinto. En una historia de Instagram dedicó unas palabras a lo sucedido con el argentino: "Después de la carrera, le mandé un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho".

"Sé lo que corresponde y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, me equivoqué", admitió el inglés de McLaren.

Qué dijo Norris en sus disculpas públicas

Esto es lo que publicó Norris en su cuenta de Instagram el lunes por la mañana: "Fin de semana difícil en general en Bakú y, por supuesto, un final decepcionante y temprano para la carrera. Después de la carrera, le envié a Franco un mensaje disculpándome por los comentarios que hice que simplemente no debería haber dicho. Lo sé mejor y las emociones estaban en alto, pero eso no es una excusa, me equivoqué. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es una gran parte de las carreras y la lucha al límite. Franco y yo nos entendimos bien, todavía somos buenos amigos y ambos estamos emocionados de volver a las carreras este fin de semana".

Espn