Córdoba ganó la primera fase de manera invicta

Pasó el tercer y último cuadrangular de la primera fase de la Liga Provincial de Mayores femenino de básquetbol. Nuevamente Córdoba ganó en sus tres presentaciones para llevarse la etapa de manera invicta.



1536 Viviendas finalizó en segundo lugar, en tanto que Unión de Goya y Belgrano de Monte Caseros quedaron en la tercera y cuarta ubicación, respectivamente.



De esta manera, las series de semifinales, al mejor de tres partidos quedaron definidas de esta forma: Córdoba vs Belgrano (CC), y 1536 Viviendas vs Unión.



El tercer cuadrangular de la Liga Provincial se disputó el pasado fin de semana en cancha de Córdoba, en la capital correntina.



El conjunto local venció a Unión 52 a 41, a Belgrano 54 a 30 y a 1536 Viviendas 73 a 54. Los otros resultados que se dieron durante las jornadas del sábado y domingo fueron: Belgrano 40 – 1536 Viviendas 65, 1536 Viviendas 41 – Unión 39 y Unión 55 – Belgrano 36.



Las posiciones de la primera fase, disputados los tres cuadrangulares, quedaron de esta forma: Córdoba 18 puntos, 1536 Viviendas 15, Unión 12 y Belgrano 9.