Córdoba ganó el clásico y San Martín frenó a Colón

Se jugó una nueva y emocionante fecha en la Liga Provincial de Mayores 2026 de básquetbol. Football de Esquina y Pingüinos se sumaron a la lista de equipos clasificados para los playoffs y solamente quedan dos plazas disponibles.



Por la zona A, San Martín de Curuzú Cuatiá le ganó como local a Colón por 67 a 62 y ahora los dos equipos reúnen 14 puntos en la cima de las posiciones, pero el desempate olímpico favorece al conjunto capitalino.



Por esta misma zona, Sportivo derrotó como local a Español por 42 a 38 y se llevó una victoria clave en la lucha por estar en la próxima instancia.



En la Zona B, San Lorenzo de Monte Caseros volvió al triunfo y le ganó como local a El Tala por 73 a 65. Además, Football consiguió un gran triunfo en la ruta al vencer a Juventus en Capital por 73 a 55 para abrochar su clasificación a los cruces eliminatorios.



En el interzonal de la fecha, Córdoba se quedó con el clásico contra Pingüinos por 84 a 67 y se tomó revancha de la derrota sufrida en la primera rueda. El partido tuvo un primer cuarto que favoreció a Córdoba, el segundo lo controló Pingüinos y sobre el final del tercero, el conjunto Rojo encauzó la victoria con un desequilibrante Matías Núñez que terminó con 21 puntos.



Cuando restan dos fechas para concluir la etapa de grupos, las posiciones quedaron así:



Zona A: Colón y San Martín de Curuzú Cuatiá 14 puntos, Pingüinos 12, Sportivo 10 y Español de Santa Lucía 9.



Zona B: Córdoba 15 puntos, San Lorenzo 14, Football 13, El Tala 10 y Juventus 9.



La próxima fecha, novena, contempla estos juegos:



Español vs. San Martín



Colón vs. El Tala



Córdoba vs. Juventus



Football vs. San Lorenzo



Pingüinos vs. Sportivo