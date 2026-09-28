Sportivo goleó y se afirma en el primer puesto del Oficial

Con la disputa de seis partidos, se puso en marcha la 13º del torneo Oficial de primera división A en la Liga Correntina de Fútbol. Sportivo goleó a Yaguareté 3 a 0 y se afirma en la primera ubicación. Luis Álvarez, Paolo Miguel y Lucas Silva marcaron los goles del triunfo.

En la lucha por los primeros puestos, todos ganaron y las diferencias se mantienen. Cambá Cuá superó a Sacachispas 1 a 0 gracias al gol convertido por Emanuel Zalazar y se mantiene como escolta. con tres goles de Gonzalo González, Deportivo Empedrado le ganó a Boca Unidos 3 a 1, mientras que Ferroviario superó a Libertad con un contundente 4 a 0 (Aaron Vallarino, Esteban Sánchez, Juan Kuchack y Braian Ibarra).

Además, Mburucuyá triunfó como visitante sobre Talleres 2 (Matías Sotelo y Lucas Ríos) a 0, en tanto que Curupay y Doctor Montaña empataron sin abrir el marcador.

La fecha se completará este miércoles con dos encuentros: Independiente - Lipton en cancha de Sportivo y Huracán - Mandiyú en el estadio del azulgrana. Los dos partidos darán inicio a las 15.

Cumplida parcialmente la 13º fecha, las posiciones quedaron de esta manera: Sportivo 29 puntos, Cambá Cuá 27, Empedrado 25, Ferroviario 24, Lipton y Mandiyú 22, Huracán 21, Sacachispas e Independiente 20, Boca Unidos y Mburucuyá 18, Montaña 12, Yaguareté, Talleres y Curupay 8, y Libertad 1.

San Jorge lidera en la B

San Jorge quedó como único puntero en el Oficial de Primera B al superar a Barrio Quilmes 4 a 1. Este partido había sido suspendido a los 40 minutos del cotejo por una agresión del jugador Gastón González de Barrio Quilmes al árbitro Javier Raúl Cabrera.

El serio incidente, se produjo cuando el marcador estaba 1 a 0 favorable a San Jorge que tenía un penal a su favor. González recibió tres años de suspensión.

Con este partido, que se completó el domingo, las posiciones en el ascenso quedaron así: San Jorge 20 puntos, Villa Raquel y Quilmes 18, San Marcos y Robinson 14, Alvear 12, Barrio Quilmes y Alumni 8, Rivadavia 7 y Peñarol 3.