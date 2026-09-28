Midón y Zárate se presentan en Curitiba, un torneo especial para Corrientes

Los tenistas correntinos Lautaro Midón (220º en el ránking de la ATP) y Carlos María Zárate (347º) se presentarán esta semana en el Challenger de Curitiba, conocido como Copa Internacional de Tenis, se disputa en el Graciosa Country Club, en Curitiba, Brasil, sobre polvo de ladrillo al aire libre y actualmente pertenece a la categoría Challenger 75

El torneo tiene un grato recuerdo para le tenis correntino. Tuvo su estreno en 2016, cuando el correntino Agustín Velotti se consagró campeón, y luego atravesó un período sin actividad entre 2017 y 2022 antes de regresar al calendario en 2023. Desde entonces, también levantaron el trofeo el boliviano Hugo Dellien (2023), el portugués Jaime Faria (2024) y el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (2025), por lo que todavía no existe un campeón local.

En una edición donde abunda la presencia sudamericana, Gustavo Heide se posiciona como el primer cabeza de serie. Entre los máximos favoritos aparece el boliviano Hugo Dellien, campeón del torneo en 2023.

Midón llega a Brasil después de ganar la medalla de oro, en individuales, y plata, en dobles, en los Juegos Suramericanos 2026. En su regreso a la actividad profesional, el correntino de 22 años se medirá frente al chileno Matías Soto (248º). En el único enfrentamiento que registran, Soto se llevó la victoria en el M25 de Lajeado, Brasil, en el año 2024.

Por su parte, Zárate ingresó al cuadro principal como alternativo por bajas de algunos jugadores y en su debut se medirá con el local Felipe Meligeni Alves (463º). El correntino de 21 años viene de perder en primera ronda en el Challenger de Buenos Aires.