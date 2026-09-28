Más de 450 corredores convirtieron a Empedrado en el epicentro del Trail Running

Empedrado volvió a ser protagonista del calendario deportivo nacional con la realización de la quinta edición del Ita Trail Run, competencia que reunió a más de 450 corredores provenientes de diferentes puntos del país y de países limítrofes.

La competencia se desarrolló sobre los característicos senderos y paisajes naturales de Empedrado y contó con diferentes propuestas para los participantes, incluyendo la categoría Kids y las distancias de 7K, 14K y 21K, esta última considerada la distancia madre del evento.

La jornada combinó deporte, naturaleza y participación familiar, con corredores de diferentes edades y niveles que llegaron a la localidad correntina para formar parte de una de las competencias de trail que viene creciendo dentro del calendario regional.

Jóvenes talentos rumbo a Sudáfrica

Uno de los puntos destacados de esta edición fue la inclusión del Ita Trail Run dentro del Programa Nacional U20, que permitió recibir a jóvenes corredores provenientes de distintas provincias argentinas.

Los atletas participaron con el objetivo de sumar experiencia y competir por un lugar en el proceso de selección de la Selección Argentina U20 de Trail, que tendrá como horizonte el Campeonato Mundial de Sudáfrica 2027.

La presencia de estos jóvenes talentos le dio a la competencia una dimensión nacional y convirtió a Empedrado en un punto de encuentro para el desarrollo y la proyección del trail running argentino.

Cáceres y Fernández, los ganadores de los 21K

En la prueba principal de 21 kilómetros, los ganadores de la clasificación general fueron Abelardo Cáceres, en la rama masculina, y Nazarena Fernández, en la rama femenina.

Los 21K representaron el principal desafío de la jornada, poniendo a prueba la resistencia y preparación de los atletas sobre un circuito caracterizado por su exigencia y por el entorno natural de Empedrado.

Una fiesta deportiva para Empedrado

Con más de 450 participantes, la quinta edición del Ita Trail Run significó además un importante movimiento para la localidad, con la llegada de corredores, acompañantes y equipos provenientes de diferentes puntos geográficos.

La competencia volvió a mostrar el crecimiento del trail running y el potencial de Empedrado como escenario para eventos deportivos de alcance regional y nacional.

Desde la organización destacaron el acompañamiento de los corredores, familias, equipos y colaboradores que hicieron posible una nueva edición del evento.