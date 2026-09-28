Corrientes: adultos mayores ya están rumbo a los Juegos Nacionales

La delegación deportiva de Corrientes emprendió el viaje hacia San Juan para participar de una nueva edición de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se desarrollarán desde este lunes 28 de septiembre hasta el 2 de octubre.

Los representantes correntinos arribarán durante la jornada del lunes a la provincia cuyana, donde participarán del acto inaugural de la competencia.

El torneo reunirá a más de 1.400 competidores, que competirán por medallas en disciplinas como tejo, sapo, tenis de mesa, truco, ajedrez, orientación, newcom, tenis, circuito de habilidades motrices y pádel.

La delegación está integrada por adultos mayores de 60 años que lograron clasificar a la instancia nacional luego de participar en las distintas etapas de los Juegos Correntinos para Adultos Mayores.

Desde la Secretaría de Deportes destacaron que el viaje forma parte de una logística que contempla el traslado, la indumentaria y el acompañamiento técnico de los deportistas que representarán a la provincia.

La competencia se extenderá hasta el 2 de octubre y reunirá a representantes de distintas provincias del país.