La Selección argentina vuelve a los entrenamientos y se enfoca en el amistoso con Bolivia

La Selección argentina se entrenará este lunes en el Predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi en la previa del partido amistoso con Bolivia. Luego de una semana de prácticas, Lionel Scaloni le dio el domingo libre a los futbolistas y empezará la parte más exigente de su preparación.

El entrenamiento empezará a las 16 (hora de la Argentina) y tendrá 30 minutos abiertos a la prensa. La modalidad se repetirá el martes, cuando el entrenador brindará una conferencia antes de la práctica vespertina.

El duelo ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que jugará el equipo albiceleste. También enfrentará a Burkina Faso y Benín, en lo que será la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

La Selección espera por la llegada de su capitán, aunque todavía no hay una fecha definida para su incorporación a los entrenamientos.

Cómo sigue la agenda de la Selección argentina

Lunes 28 de septiembre

16.00 - Entrenamiento (primeros 30 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).

Martes 29 de septiembre

14.15 - Conferencia Lionel Scaloni.

15.30 - Entrenamiento (primeros 15 minutos abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual).

Los amistosos que jugará la Selección argentina en esta fecha FIFA

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el Mario Alberto Kempes.

3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el Monumental (será la despedida de Lionel Messi).

La lista final de convocados de Scaloni para los amistosos de la Selección argentina

Emiliano Martínez.

Juan Musso.

Gerónimo Rulli.

Santiago Beltrán.

Agustín Giay.

Leonardo Balerdi.

Cristian Romero.

Lisandro Martínez.

Facundo Medina.

Nicolás Otamendi.

Tomás Palacios.

Valentín Gómez.

Nicolás Tagliafico.

Román Vega.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Valentín Barco.

Giovani Lo Celso.

Exequiel Palacios.

Rodrigo De Paul.

Nicolás Paz.

Ezequiel Fernández.

Santiago Simón.

Tobías Andrada.

Franco Mastantuono.

Matías Soulé.

Leonel Flores.

Giuliano Simeone.

Nicolás González.

Gianluca Prestianni.

José Manuel López.

Santiago Castro.

Julián Álvarez.

Lautaro Martínez.

Lionel Messi.

TN