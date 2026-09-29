Lionel Scaloni habló sobre su futuro como DT de la Selección: “Hay predisposición de ambas partes para renovar”

La Selección argentina encara este martes su último entrenamiento en la previa del partido amistoso ante Bolivia en la fecha FIFA. Antes, Lionel Scaloni dio una conferencia de prensa para palpitar este duelo mientras su continuidad como DT de la Albiceleste mantiene en vilo a los hinchas.

Luego de la final perdida ante España, Scaloni se mostró abatido y puso en duda su puesto como entrenador nacional. En el arranque de esta fecha FIFA, el DT reconsideró su postura y se mostró abierto a extender el vínculo.

“La foto (que publicó la AFA) es porque más o menos cuando vengo, me reúno; esta vez dijimos que nos íbamos a juntar. Después del Mundial no habíamos hablado; nos juntamos, charlamos un ratito para ver qué podemos ir avanzando; la predisposición está de las dos partes. Recién empezamos a hablar. Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está y eso es lo importante. Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”, contó Scaloni, aportando tranquilidad y buenas sensaciones.

Al mismo tiempo, como punto a resaltar, se refirió a quién será el encargado de llevar la camiseta 10 con la salida de Messi. “En estos partidos no tenemos obligación, así que hasta que sea el partido (despedida) de Leo no se la daremos a nadie y a partir de ese partido veremos a quién se la daremos. Por suerte, por Eliminatorias no queda fija. La idea es que se la quede uno, con lo lindo que es llevarla, pero no lo hemos decidido”, afirmó.

“Cualquier equipo del mundo que tenga un jugador como él (por Messi), pasa a ser indispensable. En nuestro caso es así. Por suerte, en los partidos en los que no ha estado, el equipo han respondido; por suerte, hay chicos jóvenes que han aportado. Le buscaremos la vuelta también a jugar de otra manera, por qué no. Para eso están estos partidos, para probar. Sin olvidarnos de que nuestro fútbol pasa a través de la pelota, de juntar gente que juegue bien, eso no va a cambiar. Es nuestra seña de identidad”, agregó.

Por otra parte, destacó la figura de Lionel Messi para el plantel: “Es indudable que, más allá de lo que es como jugador, lo que él generaba dentro y fuera de la cancha no se lo he visto a nadie, no existe eso, la sensación que genera. Tenemos gente que puede aportar liderazgo y, por sobre todas las cosas, buena gente. No buscamos caudillos o que el compañero que venga le tenga miedo; buscamos gente positiva. Entre todos suplir lo que hacía Leo. Va a ser difícil, pero el grupo siempre ha respondido y tenemos gente que lo puede hacer”.

TN