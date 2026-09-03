Levantamiento olímpico: el correntino Domingo Meza logró tres oros en Ecuador

Integrantes del Team Corrientes Pesas - Colegio Figuerero consiguieron importantes marcas en los Juegos Sudamericanos Juveniles y Mayores realizados en Ecuador.

Tras los éxitos, fueron recibidos por el secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile.

El atleta Domingo Meza se alzó con tres medallas de oro en la categoría Sub 20 y una de bronce en Mayores, al tiempo que Valentina Cabral y Mauricio Mareco alcanzaron el cuarto puesto en sus respectivas divisiones.

Cosecha de medallas de Domingo Meza

El pesista correntino se erigió como una de las máximas figuras del certamen internacional.

Meza obtuvo el primer lugar juvenil tras levantar 113 kg en arranque, 150 kg en envión y un total olímpico de 263 kg.

Además, sumó una medalla de bronce en la categoría absoluta en la modalidad de envión.

El atleta ya enfoca su preparación para integrar la Selección Argentina en los XIII Juegos Odesur que se celebrarán en la provincia de Santa Fe.

Desempeño de la delegación y recepción oficial

Los representantes correntinos demostraron un alto nivel de competencia bajo la guía técnica del profesor Marcelo Fernández.

Valentina Cabral logró el cuarto lugar con un total olímpico de 175 kg, mientras que Mauricio Mareco se ubicó cuarto en el Panamericano Sub 17 con 228 kg.

Los atletas pertenecen al Team Corrientes Pesas y al Colegio Figuerero, bajo la dirección del entrenador nacional Marcelo Fernández.

En representación del gobernador Juan Pablo Valdés, el secretario de Deportes Jorge Terrile felicitó formalmente a la delegación y ratificó el apoyo para continuar posicionando a la provincia en el plano internacional.