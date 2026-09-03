Lipton frenó a Sacachispas y Mandiyú a Ferroviario

Se completó la novena fecha del torneo Oficial de Primera División A en el fútbol capitalino, Lipton venció a Sacachispas y lo privó de quedar como único puntero, mientras que Mandiyú superó a Ferroviario y también lo dejó sin la chance de puntero.



Con dos goles de Antonio Báez y uno de Hernán Valenzuela, Lipton venció a Sacachispas 3 a 1, sumó su tercera victoria y dejó al Tricolor sin la posibilidad de quedar en los más alto de las posiciones.



Sacachispas, que marcó a través de Gonzalo Galarza, quedó segundo en las posiciones a un punto del único líder, Cambá Cuá.



Por su parte, Mandiyú, con una conquista de Lisandro Ramírez superó a Ferroviario 1 a 0, se mantiene en la lucha por los primeros lugares y privó a su rival de dar alcance a la línea de Cambá Cuá.



La jornada del miércoles también contempló el entretenido empate entre Huracán Corrientes y Boca Unidos. El partido terminó 2 a 2 y con 2 jugadores expulsados, uno por equipo. Carlos Romero marcó los dos tantos del Azulgrana, mientras que el Aurirrojo descontó por intermedio de Lautaro Leyes e igualó con un gol de Uriel Ayala.

Así quedaron



Cumplidas parcialmente nueve fechas, las posiciones en el Oficial A quedaron de esta manera: Cambá Cuá 20 puntos, Sacachispas 19, Ferroviario, Mandiyú y Sportivo 17, Empedrado 16, Huracán 15, Independiente 14, Lipton y Boca Unidos 13, Mburucuyá 9, Talleres 8, Curupay 7, Montaña 5, Yaguareté y Libertad 1.

Lo que viene



La décima fecha se jugará en dos jornadas: sábado 4 y miércoles 9. Boca Unidos jugará los dos días. El sábado enfrentará a Sportivo y el miércoles se medirá con Yaguareté en un cotejo pendiente de la séptima fecha.

Adelantos de la B



La séptima fecha del Oficial de Primera B se pondrá en marcha este viernes con la disputa de dos encuentros en cancha de Lipton.



San Marcos, uno de los tres punteros, se medirá con Barrio Quilmes, mientras que en el otro cotejo se enfrentarán Villa Raquel y Rivadavia.



La fecha se completará el sábado 5 con tres partidos.



San Jorge, Quilmes y San Marcos lideran las posiciones con 11 puntos. Después se ubican Robinson 10, Alumni y Villa Raquel 8, Barrio Quilmes 7, Alvear 5, Rivadavia 4 y Peñarol 2.

Programación



Viernes 4



Cancha de Lipton: 17.00 San Marcos vs. Barrio Quilmes (1ºB) y 19.00 Villa Raquel vs. Rivadavia (1ºB)

Sábado 5



Cancha de Sportivo: 14.00 Robinson vs. Quilmes (1ºB) y 16.00 Doctor Montaña vs. Empedrado (1ºA).



Cancha de Rivadavia: 14.00 Independiente vs. Talleres (1ºA) y 16.00 Yaguareté vs. Curupay (1ºA).



Cancha de Alvear: 14.00 Alvear vs. Peñarol (1ºB) y 16.00 San Jorge vs. Alumni (1ºB).



Cancha auxiliar de Boca Unidos: 15.00 Boca Unidos vs. Sportivo (1ºA).



Cancha de Mburucuyá: 15.30 Mburucuyá vs. Sacachispas (1ºA).

Miércoles 9



Cancha de Lipton: 15.00 Cambá Cuá vs. Mandiyú (1ºA) y 17.00 Lipton vs. Libertad (1ºA).



Cancha de Rivadavia: 16.00 Alumni vs. Villa Raquel (1ºB, pendiente de la cuarta fecha) y 18.00 Yaguareté vs. Boca Unidos (1ºA, pendiente de la séptima fecha).



Cancha de Ferroviario: 16.00 Ferroviario vs. Huracán (1ºA).