Los equipos correntinos debutarán frente a Instituto en la Liga 2026/27

La Liga Nacional de Básquetbol 2026/27 tiene diagramada sus primeras semnas de competencia. San Martín y Regatas serán local de Instituto de Córdoba y después tendrán su primera salida a la ruta.



Sin embargo, la agenda difundida generó varias reclamos de los clubes participantes y no se descartan cambios en la programación.



El primer equipo en salir a la cancha será San Martín que el miércoles 30 de septiembre recibirá a Instituto, mientras que el viernes 2 de octubre, será el turno del choque entre Regatas e Instituto también en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” del club San Martín.



Luego, los equipos correntinos saldrán de gira para jugar, en principio, dos encuentros.



El lunes 5, Regatas visitará a Ferro Carril Oeste y el miércoles 7 hará lo propio con Peñarol de Mar del Plata.



El Fantasma también tiene previsto jugar del 9 al 11 uno de los cuadrangulares de la Liga Sudamericna en Loja, Ecuador, por lo tanto el partido en Mar del Plata podría modificarse.



La agenda de San Martín indica que el jueves 8, será visitante de Racing de Chivilcoy, en tanto que el sábado 10, enfrentará a Argentino de Junín en el “Fortín de Las Morochas”.



La Liga Nacional 2026/27 comenzará el lunes 28 de septiembre. El salto inicial lo darán Lanús, recientemente ascendido desde La Liga Argentina, y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, último campeón de La Liga Nacional, en el Microestadio Antonio Rotili.



La nueva edición de la Liga Nacional contará con la participación de 18 equipos por la baja de Unión de Santa Fe (jugará la Liga Argentina).



La temporada 2026/27, mantiene el formato de dos rondas todos contra todos. El 8 de enero de 2027 se realizará el Juego de las Estrellas mientras que la Supercopa entre el campeón de la vigente temporada 2025/26 y el campeón de la última Copa Islas Malvinas se disputará a fines de enero de 2027.



A comienzos de abril, por su parte, se realizará la Copa Islas Malvinas con los cuatro equipos mejor posicionados al final de la primera vuelta. La fase regular de La Liga Nacional 26/27 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación y los Playoffs en mayo. Las finales se disputarán en el mes de junio.