Corrientes tiene sus primeros representantes para los Evita

Los Juegos Deportivos Nacionales Evita 2026 se concretarán del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata y la provincia de Corrientes ya tiene a sus primeros representantes.



El rugby y el hockey disputaron las instancias decisivas de los Juegos Correntinos, definieron a sus campeones que lograron el derecho a participar del evento nacional.



En el predio del Club San Patricio se desarrolló la serie de partidos del Provincial clasificatorio para los Nacionales Evita de Mar del Plata.



Fue una jornada a puro deporte, con la participación de equipos de Paso de la Patria, San Lorenzo, Virasoro, Goya, Ituzaingó y Curuzú Cuatiá en hockey femenino. En rugby seven compitieron Capital, Goya, Paso de los Libres, Concepción y Mercedes; mientras que en hockey masculino lo hicieron Sauce, Lavalle, La Cruz y Saladas.



Los clasificados de esta fase fueron: Capital (Aranduroga) en rugby seven; el combinado de Goya en hockey femenino; y Sauce en hockey masculino.



Desde el terreno de juego, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, valoró el fuerte apoyo presupuestario del Gobernador Juan Pablo Valdés para hacer posible la edición 2026 de los Juegos Correntinos.



También destacó la gran convocatoria que tuvo este Provincial, tanto en hockey como en rugby seven, con la presencia de equipos del interior por primera vez, como Concepción en rugby, y de Capital con tres representativos.



Terrile recordó que la semana pasada se desarrolló en Ituzaingó el Provincial de Adultos Mayores y adelantó que durante todo septiembre se disputarán las etapas provinciales de las distintas disciplinas que integran la grilla de los Juegos Correntinos.



Desde la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia se extendieron las felicitaciones a todos los jóvenes por su participación, compañerismo y excelente comportamiento en esta gran jornada deportiva.



Los Juegos Nacionales para Adultos Mayores 2026 se realizarán en la provincia de San Juan del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2026.



En las finales provinciales de Corrientes en Ituzaingó, se compitieron en diversas disciplinas, entre ellas tejo, sapo, tenis de mesa, truco, ajedrez, orientación, newcom, tenis, circuito de habilidades motrices y pádel.