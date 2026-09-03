Después de tres años, Taraguy volverá a ser sede de la definición

En la previa de una nueva edición del clásico del rugby correntino, se conoció que el Taraguy Rugby Club volverá a albergar la definición del torneo Regional NEA.



La entidad correntina se adjudicó la licitación que convocó la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) y será sede para las semifinales y finales de la competencia regional.



Taraguy organizó de gran manera la definición del Regional 2023 y ahora, tres años más tarde, volverá a recibir a los clubes que buscarán el título de la temporada.



En las temporadas 2024 y 2025, las finales se jugaron en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club.



“Todo el club está movilizado para que el evento tenga el mayor nivel posible”, comentó a El Litoral, Juan Ramón Albornoz, presidente de Taraguy.



“Estamos muy entusiasmados con la vuelta del evento a Taraguy después del éxito del 2023”, agregó el dirigente.



Las semifinales están programadas para el 31 de octubre, mientras que las finales serán el 7 de noviembre.



El Regional NEA 2026 transita su segunda fase y busca a sus semifinalistas.



Este fin de semana se jugará la décimo segunda fecha, tercera de la segunda fase, con un partido estelar: Aranduroga - Taraguy.



El clásico correntino que se jugarán este sábado desde las 16 llega en un momento especial.



El certamen ingresó en la recta final de la etapa de clasificación y además tendrá frente a frente a los dos mejores equipos.



Taraguy marcha en la primera ubicación con 45 puntos, Aranduroga está segundo con 43 y están muy cerca de asegurarse un lugar en las semifinales.



Durante la jornada sabatina, San Patricio visitará a Curne y San José de Asunción será local de Aguará. El domingo 6, en la capital paraguaya, Curda será local de Regatas Resistencia.