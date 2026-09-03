Zárate avanzó a una nueva semifinal

El correntino Carlos María Zárate (21 años) está entre los cuatro mejores del torneo profesional M15 que se disputa en el Trelew Tennis Club, un certamen que se desarrolla sobre superficie dura y bajo techo.

Zárate (385º en el ránking de la ATP) venció este jueves a Valentino Grippo (1.386º) en duelo albiceleste por 6-3 y 6-2, y en semifinales se medirá este viernes ante el estadounidense Félix Corwin (913º), que dejó en el camino a Tomás Martínez (880º) por 6-3 y 7-6 (5).

La campaña de Zárate, primer preclasificados en la ciudad chubutense, se puso en marcha con una victoria frente al chileno Nicolás Bruna por 6-2 y 7-6 (2) y después venció al argentino Giovanni Branchetti, surgido de la clasificación, por 7-5 y 6-3.

Zárate llegó a Trelew después de ser finalista en el M15 de Mar del Plata donde perdió la final frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo.

La producción en Mar del Plata le permitió a Zárate consolidarse en lo más alto de la Beca Galperín con 70 puntos. En el segundo lugar se ubica Juan Estevx con 51 y en el tercer lugar está Lucio Ratti con 30, estos dos tenistas no tienen actividad en el país durante esta semana.

La Beca Galperín premiará a fin de año a los dos mejores tenistas argentino de 22 años que más puntos ATP ganen en el país.



