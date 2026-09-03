El Flaco López contó por qué miró la celebración de España en el Mundial

José Manuel “Flaco” López explicó su decisión de observar la celebración de España tras la final del Mundial 2026. El delantero correntino fue uno de los pocos integrantes de la Selección Argentina que permaneció atento mientras el conjunto europeo levantaba la copa.

Más de un mes después del partido, el atacante fue consultado por su actitud en una entrevista realizada por niños en el canal oficial del Palmeiras. López se sorprendió ante la pregunta, se rió y luego explicó el motivo.

El deseo de volver

“Creo que fue en gran medida porque así nos lo dice nuestro entrenador, Abel (Ferreira). Siempre nos inculca y nos habla de eso. Es el hecho de ser respetuoso”, dijo el correntino.

Sin embargo, el delantero correntino también reconoció una razón personal y profesional. “Creo que en ese momento necesitaba mirar porque yo quiero volver ahí algún día y lograr ganar”, dijo en referencia a sus aspiraciones en la Copa del Mundo.

“Eso es parte del sufrimiento, hay que aceptarlo y mirar las cosas. Eso te hará mucho más fuerte cuando logres lo que tanto deseas”, agregó el Flaco.

El jugador del Palmeiras también destacó una característica que, según su mirada, identifica al futbolista argentino. “Cuando no se puede ganar, porque el fútbol es un deporte, lo aceptamos de la mejor manera posible y se entrega todo lo que uno tiene dentro del campo”.

Aquel 19 de julio, luego de recibir la medalla por el subcampeonato, el "Flaco" fue la excepción en el plantel argentino, mientras sus compañeros se enfocaron en los hinchas, el correntino observó cómo "La Roja" levantó la Copa del Mundo 2026.