Boca Juniors recuperó a sus lesionados a corto plazo antes de una seguidilla de encuentros

Camilo Rey Domenech se entrenó el martes a la par del grupo y Boca no tiene más lesionados a corto plazo por recuperar.

El regreso del juvenil de 20 años, que se había perdido cuatro partidos a causa de un desgarro grado II en el recto, es una buena noticia para Rodolfo Arruabarrena, que contará con una alternativa más pensando en la exigente seguidilla que atravesará en octubre.

Rey Domenech había sufrido la lesión en la previa del encuentro ante Central Córdoba, donde iba a ser titular ya que se aproximaba el partido de vuelta ante San Pablo, por la Copa Sudamericana. Se perdió el duelo en el Morumbí, así como el clásico ante San Lorenzo por el Torneo Clausura y el choque ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Su regreso se produce en un momento clave de la temporada, ya que Boca en octubre afrontará al menos seis partidos: cuatro por el Torneo Clausura -sin contar el Superclásico del 1° de noviembre- y la llave ante Vasco da Gama por el certamen internacional. Además, todavía resta por confirmarse cuándo se jugará el duelo ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina. Todo apunta a que será el 4 de noviembre, fecha en la que originalmente estaba pautada la final, pero aún resta el visto bueno de la organización.

La vuelta de Rey Domenech se suma a la de Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa, los últimos en sumarse a las órdenes del Vasco Arruabarrena. Ambos fueron convocados para el encuentro ante la Academia, pero quedaron fuera del banco de los suplentes. De esta manera, a Boca ya no le quedan lesionados a corto plazo. Se mantienen en la enfermería los tres que apuntan a regresar para 2027: Agustín Marchesín -rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha-, Tomás Aranda -fractura del peroné- y Adam Bareiro -hernia de disco lumbar-.

Así es la seguidilla de Boca en los próximos meses

02/10 a las 21.30 | Unión (L) | Torneo Clausura

09/10 a las 19.30 | Instituto (V) | Torneo Clausura

13/10 a las 21.30 | Vasco da Gama (L) | Copa Sudamericana

Fin de semana del 18/10 con horario a confirmar | Talleres (L) | Torneo Clausura

20/10 a las 21.30 | Vasco da Gama (V) | Copa Sudamericana

Fin de semana del 25/10 con horario a confirmar | Independiente (V) | Torneo Clausura

01/11 con horario a confirmar | River (L) | Torneo Clausura

04/11 | Banfield (N) | Copa Argentina*

Fin de semana del 08/11 con horario a confirmar | Defensa y Justicia | Torneo Clausura

Fin de semana del 15/11| Inicio de los playoffs del Torneo Clausura

*Todavía no hay confirmación de que se jugará en esa fecha.

TyC Sports