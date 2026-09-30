Argentina enfrenta a Bolivia: Scaloni prepara un equipo con novedades y sin Lionel Messi

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Bolivia desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, en su primer partido oficial tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026. Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo, pero analiza varias modificaciones respecto del último encuentro.

El principal indicio que dejó el entrenamiento del martes fue la presencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el ataque. La posible formación también tendría a Nicolás Paz entre los titulares, mientras que Franco Mastantuono esperaría su oportunidad.

El lateral derecho pareciera estar reservado para Agustín Giay, pero por la banda izquierda Facundo Medina y Román Vega compiten por un lugar.

Además como novedad, Scaloni probó a Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister para compartir el eje. Valentín Barco también aparece como una alternativa para los once y pelea el puesto con el jugador de la Roma, Matías Soulé.

Pese a las especulaciones, y como es costumbre, el entrenador mantendrá el equipo en reserva hasta el momento del partido, aunque el ensayo táctico dejó algunas pistas sobre los posibles titulares.

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