Interescolares Provinciales en Corrientes: Juan Pablo Valdés ratificó inversiones para el deporte

Con la participación de más de 700 jóvenes deportistas representantes de 33 localidades, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó el acto de apertura de la fase final de los Torneos Interescolares Provinciales.

La competencia se desplegará durante este viernes y sábado en las instalaciones del Centro de Educación Física (CEF) N° 17 de la ciudad capital.

Los estudiantes accedieron a esta instancia tras clasificar en las fases locales y zonales previas. Las delegaciones buscan obtener la plaza oficial para integrar la delegación correntina que competirá en los Juegos Deportivos Nacionales Evita.

Disciplinas en competencia, inclusión y compromiso de inversión

El certamen contempla pruebas en atletismo convencional, atletismo adaptado, básquet 3x3, natación, triatlón y natación adaptada. Asimismo, la grilla prioriza la integración con disciplinas adaptadas como boccia, tenis de mesa, básquet en silla de ruedas, vóley sentado y powerlifting.

Durante su discurso, Valdés valoró la disciplina de alumnos y profesores, remarcando que el certamen trasciende el resultado técnico: "El deporte es inclusión, contención, comunidad y crecimiento; Corrientes posee un gran semillero y vamos a potenciarlo con nuevas inversiones en programas e infraestructura para acompañar las disciplinas educativas y de alto rendimiento".

Además, ratificó el acompañamiento del Ejecutivo provincial al señalar que "es un gran trabajo que vamos a seguir apoyando, porque creemos que el deporte es el camino".

Por su parte, el director general de Educación Física de la Provincia, Alejandro Simoni, resaltó la convocatoria alcanzada en esta edición y ponderó la incorporación paulatina de nuevas disciplinas deportivas en los programas escolares del sistema educativo provincial.