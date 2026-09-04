Con presencia correntina, Argentina buscará el boleto olímpico en Brasil

Con la correntina Victoria Caballero, de definió el plantel de Las Panteras que disputarán el torneo Sudamericano en Brasil en la búsqueda de la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028.



En plena cuenta regresiva para el Sudamericano femenino, se conoció la lista de la selección argentina que irán en busca de la clasificación a los Juegos Los Ángeles 2028.



Caballero (22 años) es una de las 14 jugadoras elegidas por el DT Facundo Morando para representar al país en Brasil. La correntina se desempeña como líbero y la pasada temporada se consagró campeona en México.



El Sudamericano se disputará del 8 al 13 de septiembre en Río de Janeiro y le otorgará al campeón el único boleto que hay en juego para la cita olímpica. Además, será clasificatorio para el Mundial y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.



El seleccionado argentino viene de disputar una gira amistosa en Salta, en la que logró tres triunfos en fila ante Perú, que formó parte de la preparación para el certamen sudamericano, sumado a las semanas de trabajo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard).



El certamen tendrá como sede el Maracanãzinho, el estadio cerrado que está a un costado el mítico Maracaná. Argentina hará su debut el martes 8 de septiembre, desde las 17:00, ante el conjunto peruano. Luego, enfrentará sucesivamente a Colombia (miércoles 9 a las 17), Chile (Jueves 10 a las 14), Venezuela (sábado 12 a las 10.30) y Brasil (domingo 13 a las 12).



Las Panteras lograron la clasificación al Sudamericano en la Copa Sudamericana que se disputó en Lima. En Perú, Argentina se quedó con la medalla de bronce al superar a Chile en el partido que definió el último lugar el podio.



En el cruce semifinal del torneo peruano, Las Panteras perdieron frente a Brasil, el gran candidato a ganar el Sudamericano que se disputará en su país.