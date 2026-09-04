Zárate disputará su segunda final consecutiva en el circuito internacional

El correntino Carlos María Zárate (21 años) disputará su segunda final consecutiva, la quinta de la presente temporada, en el circuito internacional de tenis.



“Cali” Zárate (385º en el ránking de la ATP) sacó adelante un partido complicado frente al estadounidense Félix Corwin (913º) para meterse en la final del M15 de Trelew, Chubut.



El juego semifinal se disputó este viernes Trelew Tennis Club y quedó en poder del correntino 7-5 y 6-2 después de 1 hora y 22 minutos de juego.



El set inicial se presentó complicado para Zárate que estuvo abajo en el marcador 5 a 3, reaccionó y se llevó el juego.



En el segundo set, el primer preclasificado se adueñó del partido y lo ganó con relativa facilidad.



La final del certamen que se juega sobre cancha dura y bajo techo será este sábado. Zárate se medirá a su compatriota Lorenzo Gagliardo (974º) que viene de eliminar al uruguayo Federico Aguilar Cardozo (1.185) por 7-5 y 6-0.



Será el segundo choque entre Zárate y Gagliardo en el circuito internacional. Durante el mes de julio, en el M15 de San Salvador de Jujuy, sobre piso de polvo de ladrillo, el correntino se impuso por un doble 7-6.



Para Zárate será su segunda final consecutiva. El pasado fin de semana en el M15 de Mar del Plata perdió frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo. En la presente temporada, el correntino se quedó con los títulos en el M25 de Luján, Buenos Tardes, y el M15 de San Salvador de Jujuy.