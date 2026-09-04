Krujoski quiere ser protagonista en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera 2000 llegó a Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, para vivir su novena fecha del campeonato. En lajornada del viernes, se registraron dos entrenamientos en el circuito internacional y el correntino Humberto Krujoski tuvo una gran jornada con dos segundos puestos.

Krujoski, a bordo de un Renault Fluence que prepara el ACRA Ambrogio Racing, tuvo un saldo positivo en las dos tandas se ensayos y quedó en el segundo puesto. Su compañero de equipo, Lucas Bohdanowicz fue el más rápido en la jornada del viernes. El mejor registro lo consiquió en la segunda tada, dado que la primera la dominó Andrés Jakos.



Bohdanowicz, el mejor del viernes, ocupa el 2° lugar del campeonato con 415 puntos, a tiro de la cima y firme en la pelea por el título. El líder es Bernardo Llaver con 478 unidades. Por su parte, Krujoski se ubica 4° con 325 unidades, buscando dar el salto definitivo al podio de las posiciones generales

La actividad continuará este sábado con el tercer entrenamiento desde las 8:30, mientras que la clasificación comenzará a las 11:50. La primera final se pondrá en marcha a las 16:55, a cinco vueltas o 10 minutos de duración.

La segunda final del fin de semana está prevista para el domingo 6 desde las 13.15.