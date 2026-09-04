Se juega el clásico correntino con la mirada puesta en la cima del Regional

El clásico correntino sobresale en la agenda competitiva que tendrá este fin de semana el Regional NEA 2026 de rugby.



Este sábado, desde las 16 y con arbitraje de Joaquín Romero, Aranduroga será local de Taraguy en el partido que se destaca de la décimo segunda fecha, tercera de la segunda fase, del Regional de primera división.



El tradicional duelo pondrá frente a frente a los equipos que dominan la competencia. Taraguy marcha en la primera ubicación con 45 puntos, mientras que Aranduroga está segundo a solo dos unidades.



El conjunto Cebra buscará tomarse revancha de la caída sufrida como visitante durante la primera etapa del certamen cuando cayó por un ajustado 26 a 25.



Una victoria, además, le permitirá arrebatarle el primer puesto de las posiciones a su tradicional rival.



Taraguy, en tanto, intentará mantener la supremacía en la tabla y dar una paso clave camino a la definición del certamen que lo encontrará jugando como local (semifinales y finales de la temporada se concretarán en cancha del Cuervo).



Por su parte, San Patricio tendrá una parada complicada en Resistencia durante su visita a Curne, equipo que viene en franca remontada. El encuentro se disputará desde las 16, en la sede universitaria de Monte Alto, con arbitraje de Juan Zubieta.



San Patricio acumula cuatro fechas sin triunfos y salió de la zona de clasificación. Necesita la victoria para aumentar la ilusión de clasificar a las semifinales.



El club universitario, de un comienzo irregular, creció en su juego, escaló a la tercera ubicación y se encamina a estar en la definición.



En el otro juego de la jornada sabatina, pero a partir de las 16.30 con arbitraje de Adrián Bogado, San José de Asunción será local de Aguará de Formosa.



La fecha se completará el domingo, también en la capital paraguaya, cuando desde las 14.30, Curda reciba a Regatas Resistencia con arbitraje de César Medina.

Así se ubican



Cumplidas 12 fechas, las posiciones en el Regional NEA 2026 de primera división están así: Taraguy 45 puntos, Aranduroga 43, Curne 40, Curda y San José 29, San Patricio 24, Aguará 18 y Regatas 16.

Intermedia



Por el Regional en la categoría intermedia, este sábado se jugarán solamente dos partidos desde las 14: Aranduroga - Taraguy y Curne - San Patricio. Sixty se quedará con los puntos frente a Aguará por la no presentación del elenco formoseño.



En esta categoría, donde no participan los elencos paraguayos, Taraguy lidera las posiciones con 38 puntos. Después están Aranduroga 33, Curne 32, San Patricio 19, Sixty 18, Aguará 13 y Regatas 10.

Ascenso



Por la tercera fecha del Regional de Ascenso, Pay Ubre de Mercedes visitará este sábado a Capri de Posadas. El partido dará inicio a las 15.



El mismo día y horario jugarán Sixty y Tacurú de Posadas.



El domingo 6 se medirán Abipones - Quompi y Caza y Pesca - Lomas.