Córdoba intentará cortar el invicto de San Lorenzo

La Liga Provincial de básquetbol 2026 vivirá este fin de semana el cierre de la primera rueda con una interesante propuesta.



Por la Zona A, este sábado se enfrentarán Pingüinos y San Martín de Curuzú Cuatía. El conjunto capitalino quiere seguir con la buena racha y mantenerse al tope de las posiciones, mientras que el elenco del interior intentará sumar su segunda victoria consecutiva.



Por la misma zona, pero el domingo, Español de Santa Lucía recibirá a Colón que va en busca de la recuperación luego de su sorpresiva caída ante El Tala.



En la Zona B, estará el juego estelar del fin de semana. Córdoba recibirá a San Lorenzo de Monte Caseros que expondrá el único invicto del certamen. Mientras que el domingo, en Esquina, Football enfrentará a El Tala.



El partido interzonal de la fecha lo protagonizarán Juventus y Sportivo en un duelo de necesitados. En el caso del Albiverde, va por su primer triunfo en esta edición del certamen.

El programa de partidos para este fin de semana es el siguiente:



Sábado 5: 21.30 Pingüinos vs. San Martín de Curuzú Cuatiá y 21.30 Córdoba vs. San Lorenzo de Monte Caseros.



Domingo 6: 20.00 Español de Santa Lucía vs. Colón, 20.00 Football vs. El Tala y 20.00 Juventus vs. Sportivo.

Cumplidas cuatro fechas, las posiciones están de esta manera:



Zona A: Colón y Pingüinos 7 puntos, San Martín 6, Español 5 y Sportivo 4.



Zona B: San Lorenzo 8 puntos, Córdoba 7, Football 6, Juventus y El Tala 5.